Игроки Diablo 4 отыскали шесть самых редких предметов

Ранее ведущий дизайнер классов Diablo IV Адам Джексон рассказал о шести самых редких предметах в игре — и объяснил требования для их получения. Все эти вещи уже нашли игроки.

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В основном предметы нашли в течение недели после того, как стало известно об их существовании. В игре нет какой-то специальной локации, где обычно получится обнаружить это снаряжение — оно выпадает из противников в различных точках на карте.

Две вещи были найдены до разъяснений от Адама. Уже после были найдены ещё два предмета, а до конца прошлой недели обнаружилась финальная пара. Последнюю вещь, кстати, получил китайский игрок с классом некроманта.