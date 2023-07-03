Создатель Fable оценил трейлер новинки и рассказал о своей новой игре

Питер Молиньё, один из создателей Fable, The Movies и Black & White, оценил трейлер грядущей Fable (2023), который показали во время июньской Xbox Games Showcase.

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Разработчику тоже хотелось бы увидеть больше геймплея, и, пожалуй, это единственный минус, который он отметил. В целом его ожидания высоки. Молиньё признался, что ему понравился момент, когда персонаж бросил огненный шар, а также появление Ричарда Айоади из «Компьютерщиков», которого он назвал «идеальным выбором». А ещё он похвалил трейлер за передачу той самой атмосферы абсурда и смехотворности, которая и должна быть в Fable.

В настоящее время Молиньё работает в 22cans над новой игрой для PC и консолей. Разработчик обещает представить совершенно новую механику в знакомой игровой среде и с игровым опытом, который будет гораздо ближе к Fable, Black and White и Dungeon Keeper.

По словам Молиньё, PC и консоли были выбраны в качестве платформ из-за их мощных возможностей, при этом игру потенциально когда-нибудь могут выпустить и на смартфонах.

Судя по всему, Молиньё говорит о совершенно новой игре, а не о Legacy — симуляторе бизнеса на блокчейне с NFT, который находится в раннем доступе.

Как отмечает портал IGN, Молиньё часто подвергался критике за большие, но довольно пустые обещания, а в послужном списке основанной им 22cans до сих пор нет каких-то достойных проектов.