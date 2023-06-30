В QIWI пропала возможность пополнить кошелек Steam с рублевого счета

Сервис QIWI вновь перестал принимать рубли для пополнения своего кошелька в магазине игр Steam. В этом убедился корреспондент «Газеты.Ru».

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Накануне ряд российских СМИ сообщил о том, что в QIWI вернулась опция пополнения кошелька с рублевого счета — сервис конвертировал рубли в доллары, а затем отправлял их на баланс аккаунта Steam. Комиссия при этом способе составила около 7%.

Однако уже в течение часа сервис начал выдавать ошибку «Идентификатор абонента не найден», и пополнение стало невозможным. «Газета.Ru» выяснила, что на момент написания новости кнопка пополнения через рублевый аккаунт и вовсе пропала из списка опций. Однако в QIWI все еще доступен метод пополнения Steam с помощью казахского кошелька и конвертации в тенге. Комиссия в этом случае составит около 10%.