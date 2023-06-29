Свежее обновление Dying Light 2 сделало ночи в игре более опасными
Для Dying Light 2: Stay Human вышло обновление Good Night, Good Luck — оно сделало ночи более опасными, а ещё добавило дополнительные режимы паркура и другие элементы.
В ночи (которых заодно сделали темнее) теперь встречается больше противников на улицах, а паркур получил ряд улучшений, связанных с самим движением.
Кроме того, с 29 июня по 13 июля в игре проходит событие Bloody Nights, где нужно скрываться от монстров и получать награды.
Ещё у PC-версии экшена появилась возможность играть на картах сообщества — на консолях опцию включат позднее.
Ранее стало известно, что релиз второго крупного дополнения для Dying Light 2 задержится до 2024 года. Игроков будет ждать новая история, локации и другой контент.