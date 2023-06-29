Бобби Котик из Activision Blizzard рассказал немало интересного о Call of Duty

Судебное разбирательство между ФТК США и Microsoft продолжается, а вместе с ним продолжают появляться свежие новости и любопытные заявления.

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В этот раз немало интересной информации поступило от главы Activision Blizzard Бобби Котика — в частности о серии Call of Duty:

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ежемесячно в игры Call of Duty играет более 100 млн активных игроков;

на ежедневной основе в серию играют 70 млн человек. В основном на iOS и Android, за которым следует PC, а затем консоли. На Xbox в настоящий момент приходится «наименьший процент»;

Call of Duty никогда не рассматривалась Activision Blizzard как эксклюзивная серия. Котик уверен, что Microsoft разделяет эту позицию;

Котик признал, что сделал «плохой выбор», когда решил не выпускать игры Call of Duty на Nintendo Switch. В своё время его не впечатлили прототипы консоли, и он думал, что она не станет популярной;

доходы от Call of Duty на PlayStation «вдвое больше», чем на Xbox. По мнению Котика, «успех PlayStation обеспечил успех для Call of Duty»;

Котик подтвердил, что Call of Duty: Modern Warfare II (2022) стала рекордной для серии, а Call of Duty: Vanguard — финансовым провалом. Последнюю глава Activision Blizzard всё равно считает «неплохой игрой»;

Котику не нравится эксклюзивный дополнительный контент для какой-то одной платформы;

пока Котик у дел, ни одна игра Call of Duty не появится в подписочном сервисе в день своего релиза. По мнению главы Activision Blizzard, такая модель в принципе вредит новинкам, мешая им зарабатывать деньги;

Котик считает возможным выпуск Call of Duty на какой-то платформе «в первую очередь»;

а вот облачные версии Call of Duty на мобильных устройствах Котик считает «плохой идеей» — из-за большой задержки. При независимой Activision Blizzard игры серии не будут появляться в облачных сервисах;

Activision Blizzard не собирается отказываться от сделки с Microsoft в случае её заморозки ФТК.

Кроме этого, Котик заявил, что следующие консоли Nintendo по мощности будут сравнимы с PlayStation 4 или Xbox One. По его словам, информацию об этом он получил в ходе личного разговора с представителями японской компании.

Глава Activision Blizzard также выразил уверенность, что инженеры Xbox смогут помочь Activision Blizzard в выпуске игр Call of Duty на консолях Nintendo.