Авторы зомби-выживача DayZ официально работают над продолжением

В США продолжается судебное разбирательство по поводу сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Корпорация Сатьи Наделлы пытается убедить судью и антимонопольное ведомство в том, что покупка не навредит игровой индустрии.

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Тем временем в Сети продолжают всплывать внутренние документы Microsoft с ранее конфиденциальной информацией. В одном из опубликованных изображений журналисты обратили внимание на досье чешской студии Bohemia, которую составили сотрудники Xbox. В нём указано, что студия работает над продолжением культового зомби-выживача DayZ.

При этом каких-либо сроков выхода не указано. Возможно, игра находится ещё на очень ранней стадии разработки и выйдет уже после Arma 4.