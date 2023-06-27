Релиз Phantom Liberty поможет CD Projekt «наладить» отношения с игроками

Глава рекламного подразделения CD Project RED Михал Платков-Гилевски дал интервью относительно грядущего дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 и заодно рассказал о внутренних делах самой студии.

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По его словам, CD Project сейчас в хорошем положении, хотя дорога к этой точке получилась «ухабистой» из-за проблемного релиза Cyberpunk 2077.

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Игра обещала быть потрясающей и мы все [в студии] были весьма взволнованы. Однако шумиха сопровождалась большим давлением. А потом наступил релиз и сказка кончилась.

Платков-Гилевски тогда понимал, что ситуация получилась провальной, а студии придётся приложить серьёзные усилия, чтобы вернуть доверие игроков. Но авторы намерены это сделать.

Проблемы на релизе Cyberpunk 2077 подтолкнули CD Project к переосмыслению различных направлений — о выборе движка, процессе работы и самой структуре компании.

Время после релиза игры было сложным, но я знал, что у нас в команде остаются те же самые люди. Не меняются и игроки…нам просто нужно наладить отношения с ними. И единственное, что мы можем сделать — показать то, на что способны. Мне кажется, что скоро мы сможем это сделать, ознаменовав «новое начало» для всех.

Потребности в изменениях для студии были очевидны уже на периоде разработки самой Cyberpunk 2077, однако тогда все были чрезвычайно заняты на фоне грядущего дедлайна.

Платков-Гилевски признался, что на перестановки уйдёт какое-то время, но он верит в лучшее будущее для студии. К примеру, теперь авторам нужно учитывать подход работы в больших группах, ведь в процессе создания Cyberpunk 2077 число сотрудников увеличилось. Требуется, чтобы эти группы умели слушать друг друга и успешно комбинировать результаты своих трудов.

Я хочу восстановить связь с игроками, поскольку люди следовали за нами годами — и в результате остались разочарованы. Для меня это самое главное. Мы должны сделать игру для них.

Ранее разработчики не брали денег за DLC к Cyberpunk 2077, поскольку не считали это правильным — такие контентные обновления не требовали больших усилий на создание.

Однако с Phantom Liberty дела обстоят иначе, ведь масштаб новинки гораздо больше, к тому же к работе специально привлекли нового популярного актёра в лице Идриса Эльбы. Его взяли на роль, поскольку от Эльбы исходила «аура» Джеймса Бонда, которая подходит под местную шпионскую историю.