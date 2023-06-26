Джеймс Ганн раскритиковал авторов супергеройских фильмов за «ленивые сюжеты»

Люди стали очень ленивыми со своими историями о супергероях. Они доходят до того, что: «Ого, супергерой, давайте снимем о нём фильм», а затем: «О, давайте сделаем продолжение, ведь первая часть была очень хороша». И они не думают о том, почему эта история особенная, что отличает её от других историй, почему этот персонаж важен.