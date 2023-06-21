Игровая компания EA Games перестанет существовать

Генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон объявил о ряде изменений в структуре и руководстве компании в письме сотрудникам. В том числе изменения коснутся и EA Games, которая будет переименована в EA Entertainment, сообщает портал DTF.

Так, Electronic Arts будет состоять из двух основных организаций: EA Entertainment и EA Sports. Первая заменит прежний EA Games и будет включать в себя студии, работающие над различными жанрами и франшизами. Вторая продолжит работу над спортивными симуляторами.

На пост президента EA Entertainment назначена Лора Мили, которая ранее исполняла обязанности операционного директора EA. Президентом EA Sports остается Кэм Уэбер. Оба руководителя получат больше свободы в управлении своими организациями, в том числе в планировании развития и распределении бюджета. Они будут напрямую подчиняться гендиректору Эндрю Уилсону.

В составе EA Entertainment продолжат работать Винс Зампелла, ответственный за Respawn и Battlefield, а также Саманта Райан, курирующая BioWare, Maxis, Motive и Full Circle. Из EA уходят два высокопоставленных менеджера — Крис Браззо, директор отдела Experiences, и финансовый директор Крис Су. Их заменят Дэвид Тинсон и Стюарт Кэнфилд соответственно.

Эндрю Уилсон заявил, что компания показывает хорошие результаты, и он уверен в ее перспективах.

Пользователи сети предполагают, что реорганизация Electronic Arts и создание EA Entertainment вызвано желанием компании заниматься не только видеоиграми, но и другими медийными проектами.