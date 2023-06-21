Лучшие игры про спецназ на ПК

Военные шутеры — один из самых избитых, изъезженных, надоевших аудитории жанров. Однако они скрывают в себе гораздо менее популярную нишу: тактические шутеры, чаще всего посвященные работе спецназа. Подобные игры выходят нечасто, и каждая успешная — на вес золота. Мы собрали список из пяти лучших.

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Ready or Not

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Серия SWAT, кажется, навечно застряла в юридическом аду, но это не страшно — она получила духовного наследника в виде Ready or Not. Этот тактический шутер уже два года пребывает в раннем доступе Steam, однако за прошедшее время проект собрал вокруг себя круг преданных игроков. Аккуратная, но решительная зачистка зданий, осторожные перемещения, стремительные перестрелки и кооперативный режим — иными словами, все необходимые элементы на месте.

Steam

Door Kickers

Игры про спецназ не ограничиваются одними лишь шутерами. Так, например, Door Kickers — стратегия в реальном времени, где игроку нужно грамотно планировать маршрут бойцов и реагировать на ситуацию при помощи тактической паузы. Система прокачки, кооператив, редактор карт и поддержка модов прилагаются.

Steam

SWAT 4

Четвертая часть SWAT вышла еще в далеком 2005 году, однако она до сих пор остается, пожалуй, лучшей игрой в жанре. Даже сейчас SWAT 4 ощущается как вполне современный шутер: достаточно глубокий, разнообразный и крайне реиграбельный. Поклонникам тактики понравится сюжетная кампания, где отряду предстоит выполнять самые разные задачи, а тем, кто хочет немного хаоса — кооператив и соревновательный режим на 10 человек.

Steam

Rainbow Six: Siege

Rainbow Six: Siege прошла долгий путь от крупного разочарования на релизе до одного из самых популярных соревновательных шутеров современности. Разработчики не забросили проект на старте, когда поклонники серии озвучили свое недовольство, и не прогадали — из Siege выросла превосходная игра. Разрушаемое окружение и необычные гаджеты превращают каждый матч в напряженное противостояние, и даже спустя сотни часов игры в Siege можно открывать для себя что-то новое.

Steam

Ground Branch

Наконец, Ground Branch — самая старомодная игра в списке, но исключительно в хорошем смысле слова. Дело в том, что создатель игры — один из дизайнеров оригинальных Rainbow Six и Ghost Recon, поэтому Ground Branch вдохновлена ранними частями обеих серий. Это означает неспешный темп игры, акцент на реализм и весьма масштабные боевые действия. Минус только в том, что проект пребывает в раннем доступе уже пять лет, однако разработчики все еще обновляют игру.