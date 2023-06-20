К Baldur's Gate 3 вышел бесплатный играбельный приквел Blood in Baldur's Gate

Создатели Baldur’s Gate III выпустили приквел в стиле Twitch Plays под названием Blood in Baldur’s Gate, в который можно сыграть бесплатно.

Действие Blood in Baldur’s Gate происходит за 15 лет до событий Baldur’s Gate 3. Игрокам предстоит расследовать убийство, выяснив личность и мотив преступника. Игровой процесс раскрывается в исследовании различных локаций, поиске улик, допрашивании потенциальных свидетелей и голосовании за дальнейший ход расследования.

Как подметил портал PC Gamer, на раскрытие дела Blood in Baldur’s Gate могли отвести 34 дня, что в свою очередь приводит к 24 июля — годовщине смерти знаменитого актёра Дэвида Уорнера, который озвучил культового злодея Baldur’s Gate 2: Enhanced Edition Джона Иреникуса. Может ли это означать неожиданное камео персонажа в Baldur’s Gate 3? Довольно притянутое предположение, но журналист PC Gamer уже связался с Larian, чтобы получить комментарий.