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К Baldur's Gate 3 вышел бесплатный играбельный приквел Blood in Baldur's Gate

Создатели Baldur’s Gate III выпустили приквел в стиле Twitch Plays под названием Blood in Baldur’s Gate, в который можно сыграть бесплатно.

К Baldur's Gate 3 вышел бесплатный играбельный приквел Blood in Baldur's Gate
© Игромания.ру

Действие Blood in Baldur’s Gate происходит за 15 лет до событий Baldur’s Gate 3. Игрокам предстоит расследовать убийство, выяснив личность и мотив преступника. Игровой процесс раскрывается в исследовании различных локаций, поиске улик, допрашивании потенциальных свидетелей и голосовании за дальнейший ход расследования.

Как подметил портал PC Gamer, на раскрытие дела Blood in Baldur’s Gate могли отвести 34 дня, что в свою очередь приводит к 24 июля — годовщине смерти знаменитого актёра Дэвида Уорнера, который озвучил культового злодея Baldur’s Gate 2: Enhanced Edition Джона Иреникуса. Может ли это означать неожиданное камео персонажа в Baldur’s Gate 3? Довольно притянутое предположение, но журналист PC Gamer уже связался с Larian, чтобы получить комментарий.

Baldur’s Gate 3, напомним, выходит 31 августа на PC и PS5, а версия для Xbox появится позже. На недавнем PC Gaming Show представили анимационную короткометражку по мотивам грядущей новинки и рассказали про обновлённую версию Врат Балдура.

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