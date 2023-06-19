Apple отменила сериал «Метрополис» от автора «Мистера Робота»

Как сообщает издание Deadline, компании Apple и Universal Studio Group решили отменить производство сериала «Метрополис», основанного на одноимённом фильме 1927 года. Работа над шоу находилась в подвешенном состоянии ещё с начала мая, когда началась забастовка сценаристов, а в середине июня корпорации окончательно свернули свои планы.

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Отмечается, что авторы сериала столкнулись с растущими затратами на производство сериала из-за больших расходов на декорации и спецэффекты. Кроме того, протест сценаристов может затянуться на многие месяцы, что в теории могло бы серьёзно увеличить и так раздутый бюджет.

Съёмки «Метрополиса» должны были стартовать этим летом в Австралии — режиссёром и шоураннером должен был выступить создатель «Мистера Робота» Сэм Эсмейл. Однако его проект забраковали, и, судя по всему, теперь он займётся ремейком сериала «Звёздный крейсер «Галактика», о котором стало известно в 2021 году.