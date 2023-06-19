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Фильм «Баллада о змеях и певчих птицах» не будет копировать прошлые части «Голодных игр»

Продюсер кинокомпании Lionsgate Нина Джейкобсон поделилась новыми деталями фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». По словам топ-менеджера, фильм не будет паразитировать на прошлых фильмах серии — вместо этого он предложит зрителям совсем другой визуальный язык и историю.

Фильм «Баллада о змеях и певчих птицах» не будет копировать прошлые части «Голодных игр»
© LIONSGATE MOVIES

«Баллада о змеях и певчих птицах» не будет копировать стиль прошлых фильмов. Это новая история с новыми событиями и персонажами. Нам удалось создать совершенно другой визуальный язык. В нём по-прежнему узнаётся Панем, но в то же время он ощущается другим и свежим.

События «Баллады о змеях и певчих птицах» развернутся за 64 года до приключений Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). Сюжет будет посвящён Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер) и Кориолану Сноу (Том Блит), будущему президенту Панема. В фильме также сыграет звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж — он исполнит роль Каски Хайботтома.

Премьера фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» намечена на 17 ноября. Выйдет ли картина в России, неизвестно.

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