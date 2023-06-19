Вупи Голдберг потребовала вернуть ей деньги за Diablo IV

Отсутствие Diablo 4 на Apple Mac вынудило Вупи Голдберг требовать возврат денег
6 июня состоялся полноценный релиз Diablo IV. Как оказалось, игра поставила рекорд предрелизных продаж среди франшиз Blizzard, но, увы, обладатели компьютеров Mac отApple не могут насладиться новинкой.
Одной из недовольных стала актриса и комик Вупи Голдберг, которая пообещала не покупать будущие релизы Blizzard в случае их отсутствия на Mac. На эту ситуацию отреагировал и продюсер игры, но история продолжилась.
В свежей записи в социальных сетях Голдберг призналась, что до сих пор расстроена ситуацией, а разработчики не соизволили связаться с актрисой. Теперь Вупи хочет, чтобы ей вернули деньги за оплаченную копию Diablo 4.
«Я понимаю, они хотят, чтобы я купила это [Diablo 4] для Xbox, но я хочу вернуть свои деньги — если вы не отдадите их, то мне всё равно, но многие люди расстроены из-за того, что они не получили того, что им обещали» — заявила Вупи Голдберг
Свою речь Голдберг закончила словами о том, что любит Blizzard, но ситуация «вышла из-под контроля», а релиз игры мог быть «лучше», подразумевая совместимость с Mac.
Отметим, что интерес к Diablo IV сохраняется не только у Вупи, но и у множества других игроков, которые принялись искать «коровий уровень». А Blizzard тем временем закрывает лазейки со способами быстрой прокачки.