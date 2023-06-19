Вупи Голдберг потребовала вернуть ей деньги за Diablo IV

6 июня состоялся полноценный релиз Diablo IV. Как оказалось, игра поставила рекорд предрелизных продаж среди франшиз Blizzard, но, увы, обладатели компьютеров Mac отApple не могут насладиться новинкой.

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Одной из недовольных стала актриса и комик Вупи Голдберг, которая пообещала не покупать будущие релизы Blizzard в случае их отсутствия на Mac. На эту ситуацию отреагировал и продюсер игры, но история продолжилась.

В свежей записи в социальных сетях Голдберг призналась, что до сих пор расстроена ситуацией, а разработчики не соизволили связаться с актрисой. Теперь Вупи хочет, чтобы ей вернули деньги за оплаченную копию Diablo 4.

«Я понимаю, они хотят, чтобы я купила это [Diablo 4] для Xbox, но я хочу вернуть свои деньги — если вы не отдадите их, то мне всё равно, но многие люди расстроены из-за того, что они не получили того, что им обещали» — заявила Вупи Голдберг

Свою речь Голдберг закончила словами о том, что любит Blizzard, но ситуация «вышла из-под контроля», а релиз игры мог быть «лучше», подразумевая совместимость с Mac.