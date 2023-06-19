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Metal Gear Solid 4 «без проблем» работала и на Xbox 360

По словам продюсера Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots Райана Пэйтона, эксклюзив PS3 в прошлом смогли запустить и на Xbox 360, где игра работала «прекрасно» и без технических недостатков.

Metal Gear Solid 4 «без проблем» работала и на Xbox 360
© Скриншот

Заодно Пэйтон добавил, что в прошлом не существовало никакой сделки относительно эксклюзивности финала основной истории Снейка для консоли Sony.

Многие участники команды тогда не верили в возможность запуска MGS4 на Xbox 360 и не горели желанием проводить подобный тест (ведь основная часть авторов была фанатами Sony). Однако пробный запуск прошёл замечательно.

Настоящей проблемой и причиной того, что игра не вышла на консоли Microsoft, стал формат дисков. У Sony был Blu-Ray, который вмещал в себя до 54 ГБ, тогда как у Xbox 360 всё ещё оставался DVD-ROM с поддержкой до 8,3 ГБ.

Konami бы пришлось выпускать MGS4 на нескольких дисках сразу — от этого плана в итоге отказались. Правда, почему позже порт не появился на более современных консолях, непонятно.

Возможно, что его можно будет увидеть в рамках второго сборника ремастеров серии — релиз первого намечен на эту осень. Кроме того, в разработке находится ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Недавно у него появилась своя страница в Steam.

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