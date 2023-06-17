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Топовый стример Twitch ушёл на Kick за $ 100 млн

Феликс Ленгиел под ником xQc — топовый стример на Twitch. На него подписано более 12 млн зрителей. Выяснилось, что он переходит на конкурирующую платформу Kick, которая предложила ему двухлетний контракт на сумму примерно $ 70 млн. Согласно документу, благодаря бонусам xQc в итоге сможет заработать $ 100 млн.

Топовый стример Twitch ушёл на Kick за $ 100 млн
© Чемпионат.com

Агент xQc отметил, что эта сделка может заметно всколыхнуть индустрию стриминга и спорта. Отмечается, что подобные контракты предлагают топовым звёздам спорта вроде игрока NBA Леброна Джеймса.

По многим показателям, xQc сейчас самый популярный стример на Twitch. Он не только стримит игры, но и ведёт реалити-шоу и активно общается с аудиторией. На платформе Kick он хочет реализовать массу творческих идей.

Kick позволяет мне попробовать и сделать то, что я не мог сделать раньше. Я очень рад воспользоваться этой возможностью и максимально использовать ее для новых творческих и свежих идей в ближайшие годы.

Стриминговая платформа Twitch в октябре этого года запустит программу Partner Plus. Благодаря ей некоторые стримеры будут получать 70% от доходов с платных подписок. Отметим, что необходимо соблюсти несколько условий, чтобы попасть в эту программу.

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