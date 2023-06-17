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Зрители оценили новый фильм «Флэш» ниже провального «Чёрного Адама»

Фильм «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли уже идёт в кино. На агрегаторе CinemaScore первые зрители поставили новому кинокомиксу среднюю оценку «B». Получается, что расхваленный Томом Крузом блокбастер аудитории понравился меньше, чем провалившийся в прокате «Чёрный Адам». У ленты с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в главной роли на агрегаторе оценка B+.

Зрители оценили новый фильм «Флэш» ниже провального «Чёрного Адама»
© Чемпионат.com

Оценка фильма «Флэш» на CinemaScore

CINEMASCORE

Оценка фильма «Чёрный Адам» на CinemaScore

CINEMASCORE

Глава киновселенной DC Джеймс Ганн и его коллега Питер Сафран доверили постановку фильма The Brave and the Bold («Храбрый и смелый») Андресу Мускетти — режиссёру «Флэша» с Эзрой Миллером. Он также известен по хоррорам «Оно» и «Мама». Картина расскажет о Бэтмене и его сыне Дэмиэне, а сюжет будет вдохновлён комиксами Гранта Моррисона.

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