Зрители оценили новый фильм «Флэш» ниже провального «Чёрного Адама»

Глава киновселенной DC Джеймс Ганн и его коллега Питер Сафран доверили постановку фильма The Brave and the Bold («Храбрый и смелый») Андресу Мускетти — режиссёру «Флэша» с Эзрой Миллером. Он также известен по хоррорам «Оно» и «Мама». Картина расскажет о Бэтмене и его сыне Дэмиэне, а сюжет будет вдохновлён комиксами Гранта Моррисона.