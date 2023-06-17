Зрители оценили новый фильм «Флэш» ниже провального «Чёрного Адама»

Фильм «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли уже идёт в кино. На агрегаторе CinemaScore первые зрители поставили новому кинокомиксу среднюю оценку «B». Получается, что расхваленный Томом Крузом блокбастер аудитории понравился меньше, чем провалившийся в прокате «Чёрный Адам». У ленты с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в главной роли на агрегаторе оценка B+.