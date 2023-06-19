Невидимые разработчики Dead Cells: история студии Evil Empire

Dead Cells разошлась тиражом в более 10 млн копий. Разработчики объявили об этом достижении спустя шесть лет контентной поддержки инди-хита, который изначально вышел в ранний доступ Steam в 2017 году. Последним дополнением для игры стало Return to Castlevania, разработанное при содействии Konami. Но несмотря на феноменальный успех Dead Cells немногие знают, что создатели игры, студия Motion Twin, передали бразды правления другим разработчикам еще после выхода первого DLC в 2019 году.

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Steam

Дело в том, что Motion Twin работает по принципу кооператива, и сами разработчики не раз высказывались, что хотели бы остаться небольшой компанией даже после успеха Dead Cells. Долгосрочная поддержка проекта означала бы расширение в более традиционном смысле, чем того хотели авторы. И так появилась идея студии Evil Empire — она занимается «всем, чем не хотят заниматься создатели Dead Cells».

CEO новой организации стал Стив Филби: бывший со-руководитель Motion Twin и глава отдела развития бизнеса. Он присоединился к Motion Twin еще до того, как студия начала работать над Dead Cells, в качестве маркетолога, но из-за структуры кооператива Филби занимался и многими другими вещами. Под конец цикла разработки он начал получать гораздо меньше нагрузки, что позволило ему открыть собственную фирму по рекламной консультации в сфере игр — Indie Catapult.

Первое время Indie Catapult была практически эксклюзивным подрядчиком для работы над Dead Cells, параллельно подключаясь к заказам от других компаний — например, стратегии Northgard от Shiro Games. Но когда Motion Twin решила, что больше не хочет развивать Dead Cells, Филби и его коллеги возразили — мол, у них еще остались идеи, которые можно реализовать. И так консалтинговая фирма Indie Catapult превратилась в студию Evil Empire.

Steam

По словам Филби, Motion Twin и его студия не слишком распространялись о новом соглашении. Они хотели сделать так, чтобы авторы игры смогли заниматься новыми проектами, но при этом не закреплять за Evil Empire ярлык «наемных разработчиков Dead Cells». Сейчас организация насчитывает 65 сотрудников и находится в уникальном положении: она может позволить себе и создание собственных игр, и поддержку одного из самых успешных инди-проектов прошлого десятилетия.

Стив Филби говорит, что иногда это положение раздражает сотрудников. Негативные высказывания чаще всего затрагивают Motion Twin, которая отдала крупную IP на откуп сторонним разработчикам, но для Evil Empire это скорее плюс. Да, если бы студия могла позволить себе покупку полных прав на Dead Cells, то, возможно, разработчики получили бы больше творческой свободы — но не факт, что они бы ей воспользовались. Поэтому CEO Evil Empire говорит, что он и его коллеги всегда воспринимали Dead Cells как «фундамент» своей независимой работы.

При этом Филби уточняет, что Dead Cells «никуда не денется». Команда проработала дорожную карту обновлений по меньшей мере до конца 2024 года. Evil Empire собирается заняться разработкой собственной IP, но сейчас студия заключила две сделки по перезагрузке двух старых игр: глава компании называет обе «важными историческими вехами для мира видеоигр». Первый проект выйдет в ранний доступ в следующем году, второй запланирован на 2025-й.