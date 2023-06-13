В России появится Зал славы отечественных видеоигр

Мы гордимся достижениями российских разработчиков и их вкладом в развитие нашей и глобальной видеоигровой индустрии. Зал Славы – это наш трибьют всем, кто стоял у истоков индустрии и, возможно, сейчас уже не с нами, и тем, кто несмотря ни на что продолжает её развивать. Это и стимул для молодых и талантливых попасть в будущем в нашу «Аллею Звёзд».