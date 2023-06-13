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В России появится Зал славы отечественных видеоигр

Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) сообщила о намерении открыть Зал славы видеоигр. С помощью него хотят увековечить достижения, которые достигли российские разработчики игр.

В России появится Зал славы отечественных видеоигр
© Скриншот

По словам руководителя РВИ Василия Овчинникова, Зал славы — трибьют всем, кто принимал какое-либо участии в разработке видеоигр в России.

Мы гордимся достижениями российских разработчиков и их вкладом в развитие нашей и глобальной видеоигровой индустрии. Зал Славы – это наш трибьют всем, кто стоял у истоков индустрии и, возможно, сейчас уже не с нами, и тем, кто несмотря ни на что продолжает её развивать. Это и стимул для молодых и талантливых попасть в будущем в нашу «Аллею Звёзд».

В Зал Славы также попадут игры и люди, которых выберут в результате «народного голосования» посетители специального сайта, находящегося на завершающей стадии разработки.

Также в РВИ вспомнили про Atomic Heart и фильм «Тетрис», посвящённый советскому программисту Алексею Пажитнову.

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