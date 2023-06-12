Ubisoft показала первый геймплей Assassin's Creed Mirage — с паркуром и стелсом

Ubisoft выпустила сразу два трейлера грядущей Assassin's Creed Mirage. В первом авторы продемонстрировали сюжетную завязку экшена — ещё молодого героя Басима в Багдаде спасают таинственные члены организации Незримых. Впоследствии и сам Басим становится членом тайного общества, выполняя заказ за заказом и познавая секреты мира вокруг него.

Затем авторы показали первый геймплейный ролик Mirage. Он длится целых восемь минут — авторы продемонстрировали механики стелса и паркура, которые заметно изменились со времён Valhalla. Теперь они куда ближе к оригинальным частям серии, нежели к ролевой трилогии.