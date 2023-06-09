$82.09+0.6388.04+0.87

Nightdive Studios обсудила идею игры System Shock в стиле XCOM

Долгожданная System Shock (2023) вышла 30 мая на PC, и разработчики из Nightdive Studios уже обдумывают будущее серии. В число идей для следующего проекта вошли обычный ремейк System Shock 2 и стратегия в стиле XCOM.

Nightdive Studios обсудила идею игры System Shock в стиле XCOM
© Скриншот

По словам главы Nightdive Стивена Кика, грядущее улучшенное издание второй части, System Shock 2: Enhanced Edition, может выкроить для разработчиков время на некоторые эксперименты до работы над полноценным ремейком. Это значит, что команда может исследовать вселенную System Shock в разных жанрах.

События такой игры (в стиле XCOM) происходили бы до событий первой System Shock, а игрок взял бы на себя роль сопротивления на станции Цитадель — предположительно, рол тех же людей, чьи аудиозаписи собираются в оригинальной игре. По мнению Кика, данный концепт был бы очень крутым.

Но это не гарантия того, что Nightdive будет работать именно над такой игрой. Напомним, в будущем разработчики должны выпустить не только System Shock 2: Enhanced Edition, но и консольные версии ремейка первой System Shock. Новинка, кстати, уже принесла Nightdive около 3 млн долларов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители