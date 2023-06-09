Nightdive Studios обсудила идею игры System Shock в стиле XCOM
Долгожданная System Shock (2023) вышла 30 мая на PC, и разработчики из Nightdive Studios уже обдумывают будущее серии. В число идей для следующего проекта вошли обычный ремейк System Shock 2 и стратегия в стиле XCOM.
По словам главы Nightdive Стивена Кика, грядущее улучшенное издание второй части, System Shock 2: Enhanced Edition, может выкроить для разработчиков время на некоторые эксперименты до работы над полноценным ремейком. Это значит, что команда может исследовать вселенную System Shock в разных жанрах.
События такой игры (в стиле XCOM) происходили бы до событий первой System Shock, а игрок взял бы на себя роль сопротивления на станции Цитадель — предположительно, рол тех же людей, чьи аудиозаписи собираются в оригинальной игре. По мнению Кика, данный концепт был бы очень крутым.
Но это не гарантия того, что Nightdive будет работать именно над такой игрой. Напомним, в будущем разработчики должны выпустить не только System Shock 2: Enhanced Edition, но и консольные версии ремейка первой System Shock. Новинка, кстати, уже принесла Nightdive около 3 млн долларов.