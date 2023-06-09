Nightdive Studios обсудила идею игры System Shock в стиле XCOM

Долгожданная System Shock (2023) вышла 30 мая на PC, и разработчики из Nightdive Studios уже обдумывают будущее серии. В число идей для следующего проекта вошли обычный ремейк System Shock 2 и стратегия в стиле XCOM.

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По словам главы Nightdive Стивена Кика, грядущее улучшенное издание второй части, System Shock 2: Enhanced Edition, может выкроить для разработчиков время на некоторые эксперименты до работы над полноценным ремейком. Это значит, что команда может исследовать вселенную System Shock в разных жанрах.

События такой игры (в стиле XCOM) происходили бы до событий первой System Shock, а игрок взял бы на себя роль сопротивления на станции Цитадель — предположительно, рол тех же людей, чьи аудиозаписи собираются в оригинальной игре. По мнению Кика, данный концепт был бы очень крутым.