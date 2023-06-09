Утекли трейлеры ремейка культовой Persona 3 и тактической Persona 5 Tactica

9 июня в сети появились промо-материалы и трейлер Persona 3 Reload — ремейка культовой игры от Atlus. Ранее о нём сообщали различные инсайдеры, однако разработчики не подтверждали существование проекта.

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Судя по всему, переиздание представят на грядущей конференции Xbox Games Showcase 11 июня, а выйдет игра уже в начале 2024 года на ПК, консолях и в Game Pass.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат SEGA.

Помимо ремейка Persona 3 авторы также представят Persona 5 Tactica — тактический спин-офф серии. Судя по утёкшим материалам, игра выйдет уже 17 ноября 2023 года.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат SEGA.