Названа дата выхода Spider-Man 2

Компания Insomniac назвала дату релиза новой игры Spider-Man 2. Об этом сообщает издание Engadget.

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Представители студии анонсировали дату выхода тайтла на мероприятии Summer Game Fest 2023 — Spider-Man 2 будет доступен 20 октября. Возможность предварительного заказа на игру откроется 16 июня.

В студии отметили, что эксклюзив PlayStation 5 окажется прямым продолжением Spider-Man, вышедшей в 2018 году. «В открытом мире вы сможете почти мгновенно переключаться между главными героями Питером и Майлзом, исследуя Манхэттен, Квинс и Бруклин», — отметил разработчик Insomniac Джеймс Стивенсон.

В блоге PlayStation появилась информация о версиях и стоимости игры. Базовая версия оценена в 70 долларов, Digital Deluxe — в 80 долларов, коллекционное издание — в 230. Максимальная версия получит уникальные костюмы для обоих персонажей.