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5 самых ярких реклам видеоигр

Игровая индустрия — одна из самых креативных творческих сфер, причем это касается не только самих игр, но и рекламы. Если еще 10-20 лет назад рекламные ролики, посвященные играм, вызывали неловкость и смех, то сейчас находчивости игрового маркетинга могут позавидовать многие другие сферы. Мы рассказали о пяти самых ярких рекламах игр — как старых, так и недавних.

5 самых ярких реклам видеоигр
© Riot Games

Super Princess Peach

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Super Princess Peach была платформером для Nintendo DS, где роль главной героини вместо Марио выпала принцессе Пич: теперь ей предстояло выручить похищенных братьев-водопроводчиков из лап Боузера. И Nintendo забавно обыграла этот факт в рекламном ролике, посвященном лагерю по подготовке будущих принцесс. Полоса препятствий в платье, прыжки с зонтиком, призыв огненных шаров — Nintendo совместила отсылки к игре и разрушение стереотипов.

Long Live Play

Рекламы PlayStation от Sony всегда были хороши, но Long Live Play выделяется на их фоне как великолепный пример работы с ностальгическими чувствами геймеров. Ролик показывает, что разные поколения игр могут сосуществовать вместе, поместив дюжину узнаваемых героев из проектов PlayStation в бар. Натан Дрейк из Uncharted рассказывает о своих приключениях Лайтнинг из Final Fantasy, клоун Сладкоежка из Twisted Metal играет в шахматы с Сакбоем, а где-то в углу Солид Снейк ворчит, что война изменилась.

My Life as an NPC

Ubisoft приурочила к релизу Assassin’s Creed: Odyssey необычную рекламную кампанию: некоторое время социальные сети студии якобы вели неигровые персонажи. Они рассказывали о своей жизни, делились курьезами и выкладывали контент. Например, ролик, где толпа наблюдает за главным героем Odyssey, готовящимся к прыжку веры: кто-то уговаривает его слезть и не делать глупостей, а кто-то, напротив, подбадривает.

Трэвис Скотт в Fortnite

Epic Games знаменита мощными промо-акциями и творческими коллаборациями в Fortnite — студия одной из первых смогла успешно использовать мультиплеерный проект для столь масштабных мероприятий. И одним из самых крупных стала премьера нового трека Трэвиса Скотта на живом онлайн-концерте: гигантская виртуальная копия музыканта прошла по миру Fortnite, пока игроки могли наблюдать за зрелищем.

K/DA

League of Legends всегда была крайне громким проектом, однако Riot Games нашла способ расширить охват аудитории благодаря гениальной маркетинговой кампании. Студия взяла четверку женских персонажей, популярных среди игроков, и сделала из них группу виртуальных k-pop айдолов под названием K/DA. Девушки периодически выпускают новые музыкальные видео, их образы в роликах продаются в качестве косметических скинов, а на финале чемпионата мира 2018 года в Южной Корее они выступили живьем — через реальных певиц. Треки K/DA попали в плейлисты даже тех, кто никогда не играл в League of Legends.

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