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Аналитики: рост подписчиков игровых сервисов Game Pass и PS Plus почти остановился

Ведущий аналитик Circana Мэт Пискателла рассказал о текущем положении дел на рынке игровых подписок. По данным компании, затраты пользователей на игровые сервисы в апреле 2023 года были лишь на 2% выше апреля 2022-го.

Аналитики: рост подписчиков игровых сервисов Game Pass и PS Plus почти остановился
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Как отмечает Пискателла, поиск новых подписчиков даётся Sony и Microsoft с большим трудом. Дело в том, что основная база геймеров уже пользуется сервисами Xbox Game Pass и PlayStation Plus, а за пределами игрового сообщества не так много пользователей готовы становиться частью экосистемы.

При этом большие релизы за $ 60 и $ 70 чувствуют себя превосходно, особенно в плане цифровых продаж. Здесь особенно отличилась The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, которая пользуется большим спросом в том числе и на дисках.

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