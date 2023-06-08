Новый биом, верблюды и археология: для Minecraft вышло крупное обновление
Mojang выпустила для Minecraft масштабное обновление 1.20 под названием The Trails & Tales, которое добавило в игру множество нововведений и некоторых изменений. С полным списком можно ознакомиться на сайте проекта.
Релиз апдейта добавил в игру новый биом, новое занятия, животное, возможности кастомизации брони и многое другое.
Что появилось в Minecraft с выходом обновления?
- Новый биом с вишнёвыми деревьями. С помощью нового блока можно создавать различные вещи
- В игре появилась возможность заниматься археологией, находить новые интересные места, предметы, мобов и многое другое
- Появилась возможность кастомизировать доспехи с помощью накладок с украшениями
- Авторы добавили верблюдов. Их можно убить и получить ресурсы, либо же использовать в качестве верховой езды
Видео доступно на YouTube-канале Minecraft. Права на видео принадлежат Mojang.
Апдейт 1.20 могут скачать все владельцы Minecraft бесплатно.
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