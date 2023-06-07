Вышел первый трейлер фильма «Соединяя миры» о Хидео Кодзиме
На YouTube-канале Kojima Produstions вышел большой трейлер документального фильма Hideo Kojima: Connecting Worlds («Хидео Кодзима: Соединяя миры»).
Лента расскажет о жизни и творческом пути культового геймдизайнера Хидео Кодзимы, а также о том, как он в 2015 году, после ухода из Konami, организовал свою студию. В ролике показали команду автора Metal Gear Solid и Death Stranding, а также его друзей из киноиндустрии — актёров Нормана Ридуса, Мадса Миккельсена и других артистов, а также оскароносного режиссёра Гильермо дель Торо.
Трейлер документального фильма Hideo Kojima: Connecting Worlds
Видео доступно на YouTube-канале Kojima Produstions. Права на видео принадлежат Kojima Produstions.
Премьера «Соединяя миры» состоится на фестивале Tribeca 17 июня. В этот же день состоится сессия вопросов и ответов с Хидео Кодзимой.