Стелс-убийства из S.T.A.L.K.E.R. 2 впервые показали на видео

Подписчики сообщества «Вестник Того Самого Сталкера» опубликовали новые материалы из утекшей версии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. На этот раз подтвердились прошлые предположения — в игре действительно есть стелс-механики.

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На видео можно увидеть анимацию скрытного убийства со спины. Если незаметно подойти к потенциальной жертве, то ее можно убить одним ударом ножа.

Судя по качеству анимации, это далеко не финальная сборка. На это также указывают датамайнеры. По их словам, слитому билду как минимум больше года. Вероятно, она была создана для экспериментов разработчиков.