Стелс-убийства из S.T.A.L.K.E.R. 2 впервые показали на видео

Подписчики сообщества «Вестник Того Самого Сталкера» опубликовали новые материалы из утекшей версии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. На этот раз подтвердились прошлые предположения — в игре действительно есть стелс-механики.
На видео можно увидеть анимацию скрытного убийства со спины. Если незаметно подойти к потенциальной жертве, то ее можно убить одним ударом ножа.
Судя по качеству анимации, это далеко не финальная сборка. На это также указывают датамайнеры. По их словам, слитому билду как минимум больше года. Вероятно, она была создана для экспериментов разработчиков.
Официальной даты релиза у «Сталкера 2» нет. Если верить опубликованному сообщению датамайнеров, релиз игры назначен на середину февраля 2024 года. При этом администрация паблика предупредила, что дата выхода игры еще может поменяться.