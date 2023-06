The Lord of the Rings: Gollum оказалась почти никому не нужна

The Lord of the Rings: Gollum получила очень низке оценки от прессы и геймеров, поэтому в итоге оказалась почти никому не нужна. На сегодняшний день онлайн проекта в Steam не превышает и 100 человек.

© NACON

Пиковый онлайн в день релиза составил 758 человек. Потом количество играющих ежедневно падало и достигло минимального показателя в 68 человек.

STEAM DB

The Lord of the Rings: Gollum — стелс-экшен, в котором игрокам нужно взять на себя роль Голлума и исследовать Средиземье. Проект разгромили за ужасную графику, примитивный геймплей, ужасных персонажей и многое другое.

The Lord of the Rings: Gollum доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. До Switch тайтл доберётся через некоторое время.