Как включить консоль в CS:GO: инструкция
Консоль разработчика в Counter-Strike: Global Offensive — незаменимый инструмент, который позволяет тонко настроить каждый нюанс игры. От сетевой конфигурации до интерфейса, прицела и привязки макросов. Но прежде чем вводить команды, нужно активировать консоль в игре — рассказываем, как это сделать.
Как включить консоль в CS:GO внутри игры
- Запустите CS:GO.
- Откройте настройки игры.
- Перейдите на вкладку «Игра».
- Найдите и активируйте опцию «Включить консоль разработчика».
Как включить консоль в CS:GO через параметры запуска
- Запустите Steam.
- Найдите CS:GO в библиотеке и кликните правой клавишей мыши.
- В выпадающем меню выберите опцию «Свойства».
- Перейдите на вкладку «Общие» — «Установить параметры запуска».
- Добавьте в строку значение –console и нажмите «ОК».