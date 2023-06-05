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Как включить консоль в CS:GO: инструкция

Консоль разработчика в Counter-Strike: Global Offensive — незаменимый инструмент, который позволяет тонко настроить каждый нюанс игры. От сетевой конфигурации до интерфейса, прицела и привязки макросов. Но прежде чем вводить команды, нужно активировать консоль в игре — рассказываем, как это сделать.

Как включить консоль в CS:GO: инструкция
© Steam

Как включить консоль в CS:GO внутри игры

  • Запустите CS:GO.
  • Откройте настройки игры.
  • Перейдите на вкладку «Игра».
  • Найдите и активируйте опцию «Включить консоль разработчика».

Как включить консоль в CS:GO через параметры запуска

  • Запустите Steam.
  • Найдите CS:GO в библиотеке и кликните правой клавишей мыши.
  • В выпадающем меню выберите опцию «Свойства».
  • Перейдите на вкладку «Общие» — «Установить параметры запуска».
  • Добавьте в строку значение –console и нажмите «ОК».
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