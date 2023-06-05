Как включить консоль в CS:GO: инструкция

Консоль разработчика в Counter-Strike: Global Offensive — незаменимый инструмент, который позволяет тонко настроить каждый нюанс игры. От сетевой конфигурации до интерфейса, прицела и привязки макросов. Но прежде чем вводить команды, нужно активировать консоль в игре — рассказываем, как это сделать.