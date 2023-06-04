Разработчик Atomic Heart рассказал некоторые детали сиквела

Atomic Heart - успешная игра российской компании, действие которой разворачивается в 50-е годы и рассказывает о научном прорыве СССР в робототехнике. Один из создателей игры рассказал, что нас ожидает в сиквеле

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Разработчик Atomic Heart и глава студии Mundfish, Роберт Багратуни, объявил о работе над сиквелом Atomic Heart 2, шутером от первого лица, действие которого происходит в советской альтернативной реальности. Об этом он рассказал в интервью комику Гарику Харламову в шоу «Кстати».

Багратуни подчеркнул, что в Atomic Heart 2 будет больше элементов RPG-игр, а игровые механики и возможности будут напоминать популярную серию Fallout. Он также выразил удовлетворение продажами первой части игры и отметил, что их разработка начиналась с небольшой игры, основанной на его личных впечатлениях от VR-игр на ПК.

Недавно студия Mundfish опубликовала тизер нового сюжетного дополнения для Atomic Heart. В этом тизере показана одна из локаций, которую игроки смогут посетить. Кроме того, разработчики заявили о полной оптимизации игры Atomic Heart под портативную консоль Steam Deck.