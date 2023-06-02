Авторы Cyberpunk 2077 анонсировали живой тур в поддержку дополнения Phantom Liberty
CD Projekt RED анонсировала небольшой презентационный тур в поддержку дополнения Phantom Liberty для игры Cyberpunk 2077. До России тур, естественно, не доберётся. При этом помимо европецских стран расширение довезут и до Китая, и до Бразилии.
Вероятно, журналистам и блогерам раскроют массу подробностей о грядущем масштабном DLC. И дадут им его опробовать. CD Projekt RED обещает раскрыть подробности презентации в ближайшем будущем.
Города-участники тура в поддержку дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077
- Варшава (Польша).
- Кёльн (Германия).
- Токио (Япония).
- Пекин (Китай).
- Сеул (Южная Корея).
- Париж (Франция).
- Сан-Паулу (Бразилия).
- Лондон (Великобритания).
Ранее сообщалось, что команда CDPR полноценно презентует Phantom Liberty на фестивале Summer Game Fest, который в этом году пройдёт с 8 по 9 июня.