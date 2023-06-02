Авторы Cyberpunk 2077 анонсировали живой тур в поддержку дополнения Phantom Liberty

CD Projekt RED анонсировала небольшой презентационный тур в поддержку дополнения Phantom Liberty для игры Cyberpunk 2077. До России тур, естественно, не доберётся. При этом помимо европецских стран расширение довезут и до Китая, и до Бразилии.

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Вероятно, журналистам и блогерам раскроют массу подробностей о грядущем масштабном DLC. И дадут им его опробовать. CD Projekt RED обещает раскрыть подробности презентации в ближайшем будущем.

Города-участники тура в поддержку дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077

Варшава (Польша).

Кёльн (Германия).

Токио (Япония).

Пекин (Китай).

Сеул (Южная Корея).

Париж (Франция).

Сан-Паулу (Бразилия).

Лондон (Великобритания).