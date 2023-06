Лучшие игры про зомби на ПК

Игры про зомби давно стали порядком избитым клише, но это не значит, что в жанре не найти ничего интересного. Напротив, среди зомби-игр найдутся проекты на любой вкус — и мы составили список из пяти лучших.

The Walking Dead

The Walking Dead от Telltale Games вышла еще в 2012 году, однако оригинальная игра до сих пор остается одним из лучших интерактивных фильмов современности. Да что уж там, одной из лучших зомби-историй в принципе. Драма беглого преступника Ли и сироты Клементины ни в чем не уступает одноименному комиксу Роберта Киркмана, и в нее стоит поиграть каждому, кто хоть немного интересуется зомби-тематикой.

Left 4 Dead 2

Left 4 Dead 2 часто называют идеальным кооперативным шутером, и на то есть причины. Продолжение неожиданного хита Valve вышло всего через год после релиза первой части, однако сделало огромный шаг вперед в плане механик, разнообразия и глубины. Игра уже почти 15 лет пользуется огромной популярностью, и вряд ли перестанет в ближайшем будущем. Если вы просто хотите скоротать вечер в компании друзей, уничтожая орды зомби, то Left 4 Dead 2 — великолепный вариант.

Project Zomboid

Реалистичные игры на тему зомби появляются не так уж часто, и в разговоре о них нельзя не упомянуть Project Zomboid: roguelite-выживалку, которая пребывает в раннем доступе Steam уже 10 лет. Да, какое-то время игроки подозревали, что разработчики втихую свернули проект, но оказались неправы. Project Zomboid до сих пор активно развивается — каждый крупный патч привносит новые механики, и одно из недавних обновлений добавило в игру многопользовательский режим.

Dead Rising

Зомби отлично выполняют роль массовки не только в ужастиках, но и в черных комедиях, и Dead Rising — отличный тому пример. Локальное нашествие зомби в рамках отдельно взятого торгового центра — почти идеальный предлог для того, чтобы выпустить игрока в песочницу со множеством игрушек и предоставить его самому себе. В Dead Rising можно прорываться сквозь орды мертвецов в костюме человечка из LEGO, использовать огромного плюшевого медведя как оружие, швыряться тарелками, проезжать через толпу на газонокосилке… Иными словами, море развлечений.

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Наконец, Stubbs the Zombie — еще один образец достойной зомби-комедии, который совсем недавно выбрался из юридического ада, получив ремастер для современных платформ. Игроку предстоит устроить апокалипсис в идиллическом городе будущего, примерив на себя роль Стаббса: зомби-комивояжера, который умер в 1950-х, но восстал из могилы в ретрофутуристическом городе. Возможность поедать мозги и катать собственную голову как взрывной шар для боулинг — не самые абсурдные вещи, которые игра может предложить.