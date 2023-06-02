В Dota 2 добавили сезонную сокровищницу, новые фразы гильдий и задания Dota Plus

Разработчики Dota 2 этой ночью выпустили летнее обновление для платной подписки Dota Plus.

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В магазине осколков (валюты, которую могут зарабатывать обладатели подписки) стала доступна сезонная сокровищница The Summer 2023 Seasonal Treasure — туда вошли восемь косметических наборов для персонажей, а также редкий курьер Moil the Fettered.

Видео доступно на YouTube-канале AKuMa No Gaming. Права на видео принадлежат Valve.

Кроме того, были обновлены задания Dota Plus и награды для гильдий — теперь сообщества смогут получить новые смайлики, граффити и голосовые фразы для чата.