В России спрос на «Тетрис» вырос в два раза

«Тетрис» подкупает своей гармонией. Это идеал, с которым хочется синхронизироваться. Не каждый день, а как с походом в Эрмитаж или Третьяковку — раз в несколько лет. Тем более что случился кинематографический повод. И да, это не громкое сравнение: для нынешних людей до 45 лет это такая же равноценная часть культурного кода, как «Девочка с персиками» или «Утро в сосновом лесу».