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В России спрос на «Тетрис» вырос в два раза

По информации газеты «Известия», в России подскочили продажи портативных приставок с игрой «Тетрис». По словам ритейлеров, в апреле этого года ретроконсоли покупали в два раза чаще, чем в марте. Эксперты считают, что рост спроса на этот товар связан с одноимённым фильмом, который вышел в Apple TV+. В нём сыграли Тэрон Эджертон и Никита Ефремов.

В России спрос на «Тетрис» вырос в два раза
© Чемпионат.com

По словам представителей Wildberries, такие гаджеты приобретают для того, чтобы предаться ностальгии и вспомнить беззаботное детство. Самая популярная на маркетплейсе модель — классическая консоль Brick Game в чёрном цвете с яркими жёлтыми кнопками.

«Тетрис» подкупает своей гармонией. Это идеал, с которым хочется синхронизироваться. Не каждый день, а как с походом в Эрмитаж или Третьяковку — раз в несколько лет. Тем более что случился кинематографический повод. И да, это не громкое сравнение: для нынешних людей до 45 лет это такая же равноценная часть культурного кода, как «Девочка с персиками» или «Утро в сосновом лесу».

По мнению специалистов в ритейлах, интерес людей к винтажным приставкам объясняется также продолжающейся модой на 1980-е и 1990-е годы.

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