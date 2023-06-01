Как менять оружие в Diablo IV

Если вы не понимаете, как переключаться между оружием в Diablo IV, то вы не одни. Дело в том, что игра (по большей части) меняет экипировку персонажа автоматически, хотя варвары могут назначить разные оружия на разные навыки — это их уникальная фишка.

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В Diablo IV есть функция смены оружия, однако она не привязана к конкретной клавише. Большинство классов автоматически переключается между оружиями в зависимости от того, какой навык вы используете. Например, разбойница сама достанет лук, чтобы применить навык дальнего боя, но для ближнего она пользуется кинжалами.

Варвары же работают немного иначе. Они могут взять в бой до четырех единиц оружия: два двуручных и два одноручных, чтобы сочетать дробящий и режущий урон. Как и другие классы, они сами меняют оружие в зависимости от навыка, но, в отличие от прочих персонажей, вы можете выбрать, какое оружие будет использоваться для того или иного навыка.