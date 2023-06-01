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Соавтор «Соника» Юдзи Нака получил больше двух лет тюрьмы

Соавтор «Соника» и бывший глава Sonic Team Юдзи Нака был приговорён к 2,5 годам тюрьмы за инсайдерскую торговлю.

Соавтор «Соника» получил больше двух лет тюрьмы
© Steam

В прошлом Нака узнал о создании Final Fantasy VII: The First Soldier до официальных анонсов — и купил акции ATeam Entertainment с целью собственного обогащения. Однако преступление раскрыли, запустив судебное дело против автора — тот признал себя виновным ещё в прошлом марте.

Кроме того, от виновника потребовали выплатить штраф размером примерно в 1,2 млн долларов, хотя адвокаты сейчас пытаются снизить размер суммы. В Square Enix Нака перешёл из SEGA ещё в 2018 году, создав провальный платформер Balan Wonderworld.

Интересно, что в 2022 году сам Нака судился со Square Enix по поводу проекта, обвинив компанию в провале его творения.

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