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Авторы Amnesia The Bunker рассказали о трёх главных особенностях игры

Frictional Games выпустила свежее видео о грядущем хорроре Amnesia: The Bunker, в котором рассказала о трёх главных особенностях игры.

Авторы Amnesia: The Bunker рассказали о трех главных особенностях игры
© Игромания.ру
  1. Экспериментирование: Amnesia: The Bunker постоянно побуждает игроков экспериментировать с ресурсами и окружением, а также пробовать новые способы разрешения возникающих ситуаций;
  2. Сложность: в хорроре будет три стандартных уровня сложности для игроков с разными возможностями. При этом самым сбалансированным разработчики считают «нормальный» уровень и рекомендуют начинать с него;
  3. Реиграбельность: разные ситуации при повторном прохождении Amnesia: The Bunker порадуют уникальными «сценариями». Монстры в игре не ограничены скриптами, а реагируют на действия игрока. Кроме того, ловушки, ресурсы и другие важные предметы размещаются случайным образом. Коды к закрытым ящикам также рандомны.

Amnesia: The Bunker выходит 6 июня на РС, PlayStation, Xbox (и в Game Pass) — кстати, в один день с Diablo IV. Демо игры доступно в Steam.

По сюжету игроков ждёт мрачный бункер времён Первой мировой, где главный герой застрял с группой солдат. Ему предстоит выяснить судьбу пропавших однополчан, а заодно найти способ выбраться из мрачного подземелья.

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