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Street Fighter 6 показала рекордный онлайн для файтингов в Steam

Street Fighter 6 вышла на ПК и консолях и тут же показала отличный результат в Steam. Проект установил новый рекордный онлайн игроков на площадке Valve.

Street Fighter 6 показала рекордный онлайн для файтингов в Steam
© Чемпионат.com

На пике в игре было более 65 тыс. человек. Для сравнения: у Mortal Kombat 11 на пике было 35 тыс. человек, у Tekken 7 — 18 тыс. человек. Вероятно, вышедшая в конце года Mortal Kombat 1 сможет установить новый рекорд, поскольку фанатская база франшизы чрезвычайно огромная.

Показатели файтингов в Steam по онлайну

  1. Street Fighter 6 — 65,8 тыс. человек
  2. Mortal Kombat 11 — 35,1 тыс. человек
  3. Tekken 7 — 18,9 тыс. человек
  4. Mortal Kombat X — 15,7 тыс. человек
  5. Street Fighter 5 — 14,7 тыс. человек

Street Fighter 6 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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