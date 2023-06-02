Street Fighter 6 показала рекордный онлайн для файтингов в Steam

Street Fighter 6 вышла на ПК и консолях и тут же показала отличный результат в Steam . Проект установил новый рекордный онлайн игроков на площадке Valve.

На пике в игре было более 65 тыс. человек. Для сравнения: у Mortal Kombat 11 на пике было 35 тыс. человек, у Tekken 7 — 18 тыс. человек. Вероятно, вышедшая в конце года Mortal Kombat 1 сможет установить новый рекорд, поскольку фанатская база франшизы чрезвычайно огромная.