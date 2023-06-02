Street Fighter 6 показала рекордный онлайн для файтингов в Steam
Street Fighter 6 вышла на ПК и консолях и тут же показала отличный результат в Steam. Проект установил новый рекордный онлайн игроков на площадке Valve.
На пике в игре было более 65 тыс. человек. Для сравнения: у Mortal Kombat 11 на пике было 35 тыс. человек, у Tekken 7 — 18 тыс. человек. Вероятно, вышедшая в конце года Mortal Kombat 1 сможет установить новый рекорд, поскольку фанатская база франшизы чрезвычайно огромная.
Показатели файтингов в Steam по онлайну
- Street Fighter 6 — 65,8 тыс. человек
- Mortal Kombat 11 — 35,1 тыс. человек
- Tekken 7 — 18,9 тыс. человек
- Mortal Kombat X — 15,7 тыс. человек
- Street Fighter 5 — 14,7 тыс. человек
Street Fighter 6 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.