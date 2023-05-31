Авторы тайкуна News Tower показали прохождение игры

В News Tower нам достанется роль основателя газеты в Нью-Йорке 1930-х годов. Нам предстоит заниматься всеми аспектами индустрии: нанимать репортёров, фотографов, уборщиков и разносчиков, искать новости по всему миру, отправлять репортёров за горячими фактами и сталкиваться с последствиями, если чей-то секрет окажется в нашей газете.

Нам придётся составлять еженедельную газету из приготовленных сотрудниками статей. А для улучшения производства — строить, расширять и оптимизировать редакционную башню, следя в том числе за расположением столов и печатных машин.Непосредственный игровой процесс News Tower мы можем увидеть благодаря записи почти десяти минут прохождения, сделанной разработчиками игры. В этом году тайкун выйдет в раннем доступе Steam, точные сроки пока не названы.