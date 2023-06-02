Русскоязычный канал Nintendo удалили с YouTube

Компания Nintendo удалила русскоязычный YouTube-канал. На это обратили внимание пользователи портала DTF. С 2 июня 2023 года русскоязычные пользователи YouTube не могут получить доступ к официальному каналу Nintendo, на котором ранее публиковались трейлеры игр и презентации с субтитрами на русском языке. При попытке перейти на страницу посетителям выдается сообщение: "Эта страница недоступна". Удаление русскоязычного YouTube-канала произошло вскоре после того, как 31 мая Nintendo объявила о решении свернуть деятельность отделения в России. Однако компания также активировала российский eShop в ограниченном режиме - теперь игроки могу скачивать ранее приобретенный цифровой контент. Отмечается, что официальная группа Nintendo во "ВКонтакте" еще не удалена, однако в ней ничего не публиковалось уже с весны 2022 года. Ранее "Газета.Ru" рассказывала про портативную консоль Ayaneo Air Plus на Windows 11.