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Часть миссий в GTA 6 пройдет на острове Куба — игрока могут отправить в прошлое

Некоторые миссии Grand Theft Auto 6 будут проходить на Кубе. По информации ютубера Тайлера МакВикера, события на острове будут связаны с неким прыжком во времени.

Часть миссий в GTA 6 пройдет на Кубе — игрока могут отправить в прошлое
© Cq.ru

Похоже, Rockstar Games отправит игрока в прошлое, чтобы раскрыть предысторию одного или сразу нескольких персонажей.

Заявление блогера звучит весьма реалистично, ведь его косвенно подтверждают прошлогодние слова журналиста Джейсона Шрайера. Он сообщал, что сюжет GTA 6 развернется в современное время, но в игре могут быть различные флэшбеки и воспоминания героев.

В недавнем финансовом отчете Take-Two намекнула, что GTA 6 выйдет до конца 2025 года и станет настоящим прорывом в игровой индустрии.

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