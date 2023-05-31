Студия MachineGames уже может работать над Wolfenstein 3

Студия MachineGames, которая сделала перезапуск Wolfenstein и трудится над игрой про Индиану Джонса, ищет новых сотрудников для крупнобюджетной игры. Часть вакансий может намекать на то, что разработчики создают Wolfenstein 3.

От сотрудника, претендующего на должность старшего аниматора, требуются страсть к видеоиграм от первого лица и знакомство с сериями MachineGames. Ещё одним из признаков, который может намекать на продолжение Wolfenstein, может быть предпочтительный навык анимации четвероногих персонажей.

Хоть мы и знаем слишком мало подробностей об игре про Индиану Джонса, но вряд ли она будет от первого лица. А с момента релиза Wolfenstein II: The New Colossus прошло уже почти шесть лет, поэтому разработчики действительно могут начать полномасштабное создание продолжения.