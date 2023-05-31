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Студия MachineGames уже может делать жестокий шутер Wolfenstein 3

Студия MachineGames, которая сделала перезапуск Wolfenstein и трудится над игрой про Индиану Джонса, ищет новых сотрудников для крупнобюджетной игры. Часть вакансий может намекать на то, что разработчики создают Wolfenstein 3.

Студия MachineGames уже может работать над Wolfenstein 3
© Игромания.ру

От сотрудника, претендующего на должность старшего аниматора, требуются страсть к видеоиграм от первого лица и знакомство с сериями MachineGames. Ещё одним из признаков, который может намекать на продолжение Wolfenstein, может быть предпочтительный навык анимации четвероногих персонажей.

Хоть мы и знаем слишком мало подробностей об игре про Индиану Джонса, но вряд ли она будет от первого лица. А с момента релиза Wolfenstein II: The New Colossus прошло уже почти шесть лет, поэтому разработчики действительно могут начать полномасштабное создание продолжения.

Кроме того, о разработке Wolfenstein 3 заявляли в Bethesda в 2018 году — игроки должны узнать, чем закончится основная линия сюжета. А в спин-оффе Youngblood есть много интересных параллелей, которые можно развить в новой части.

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