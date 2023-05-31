Nintendo разрешила скачивать купленные игры для Switch в России

С сегодняшнего дня в российском Nintendo eShop произошло небольшое изменение — теперь геймеры из России могут войти в магазин и снова скачивать купленные цифровые версии своих игр из библиотеки. Ранее такой возможности не было.

© Чемпионат.com

Также есть возможность настроить ввод пароля при входе и установить основную консоль Nintendo Switch. По факту сам eShop не работает и в него никак не зайти и, например, не посмотреть игры в магазине.