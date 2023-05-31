На прохождение новой "Зельды" у спидраннера ушло чуть больше часа

На прохождение Tears of the Kingdom у спидраннера ушло чуть больше часа
Спидраннеры продолжают ставить рекорды скоростного прохождения The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, достигая новых высот.
В этот раз пользователь под ником gymnast86 побил своё собственное достижение и завершил свежую часть популярной серии за 1 час и 3 минуты — ранее ему удалось сделать это за 1 час и 8 минут, игнорируя целый ворох доступных активностей. При этом автор отметил, что скоро попытается пройти основную ветку новинки менее, чем за час.
В последнем случае должна помочь серия различных хитростей, которая, к примеру, позволит пропустить всех боссов подземелий и дойти до финала в разы быстрее. Настанет ли предел для сокращения сроков прохождения — непонятно.
Сама The Legend of Zelda Tears of the Kingdom продолжает лидировать в рознице Британии, а ещё недавно энтузиасты улучшили производительность новинки на эмуляторе Switch с помощью свежего патча.