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На прохождение Tears of the Kingdom у спидраннера ушло чуть больше часа

Спидраннеры продолжают ставить рекорды скоростного прохождения The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, достигая новых высот.

На прохождение новой "Зельды" у спидраннера ушло чуть больше часа
© Игромания.ру

В этот раз пользователь под ником gymnast86 побил своё собственное достижение и завершил свежую часть популярной серии за 1 час и 3 минуты — ранее ему удалось сделать это за 1 час и 8 минут, игнорируя целый ворох доступных активностей. При этом автор отметил, что скоро попытается пройти основную ветку новинки менее, чем за час.

В последнем случае должна помочь серия различных хитростей, которая, к примеру, позволит пропустить всех боссов подземелий и дойти до финала в разы быстрее. Настанет ли предел для сокращения сроков прохождения — непонятно.

Сама The Legend of Zelda Tears of the Kingdom продолжает лидировать в рознице Британии, а ещё недавно энтузиасты улучшили производительность новинки на эмуляторе Switch с помощью свежего патча.

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