На прохождение новой "Зельды" у спидраннера ушло чуть больше часа

В этот раз пользователь под ником gymnast86 побил своё собственное достижение и завершил свежую часть популярной серии за 1 час и 3 минуты — ранее ему удалось сделать это за 1 час и 8 минут, игнорируя целый ворох доступных активностей. При этом автор отметил, что скоро попытается пройти основную ветку новинки менее, чем за час.