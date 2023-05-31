Идеи для Quantum Break и Control родились в ходе создания Alan Wake 2

Никогда не было времени, когда я чувствовал, что этого не произойдёт. Когда ты работаешь над чем-то с намерением создать это, а потом понимаешь, что ничего не выходит, наверняка наступает разочарование. Но то, что произошло с Quantum Break, то, что произошло с Control, заключается в том, что идеи для них родились в ходе создания Alan Wake 2.