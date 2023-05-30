$80.69+0.6386.51+0.61

В турецком PS Store резко увеличили цену предзаказа Assassin's Creed Mirage

Пользователи обратили внимание, что разработчики игры Assassin's Creed Mirage изменили её стоимость в турецкой версии магазина PlayStation Store.

В турецком PS Store резко увеличили цену предзаказа Assassin's Creed Mirage
© Чемпионат.com
Цены на обе версии увеличились более чем в два раза:
  • стандартное издание Assassin’s Creed: Mirage — 899 лир (было 449 лир);
  • deluxe-издание Assassin’s Creed: Mirage — 1049 лир (было 499 лир).

Если переводить в российскую валюту, цена предзаказа обычной копии игры изменилась с 2 тысяч на 3,6 тысячи рублей.

Assassin's Creed Mirage выйдет 12 октября 2023 года на всех основных платформах — ПК, PlayStation 4 и 5, а также Xbox One и Series X/S. При этом новой игры от Ubisoft не будет в Steam, а будет доступна только в Epic Games Store (в российском регионе релиз недоступен).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий