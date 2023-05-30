Игроки Diablo 4 не смогут передвигаться с помощью клавиш WASD на релизе

На Blizzard уже обрушился шквал критики из-за спорных решений насчёт Diablo IV, но, похоже, у фанатов нашёлся ещё один повод для недовольства. Выяснилось, что на релизе у игры не будет поддержки передвижения с помощью клавиш W, A, S, D.

Об этом рассказал исполнительный продюсер Род Фергюсон. На вопрос о том, будет ли на выходе игры поддержка «WASD-управления» на PC, способного сделать игровой процесс удобнее для некоторых игроков, Род ответил отрицательно. Он заверил, что авторы знают о негативном отклике игроков. Фергюсон посоветовал воспользоваться контроллером в ближайшее время, что может намекать на поддержку управления с помощью W, A, S, D в будущем.

В Diablo III, контентную поддержку которой прекратят после 29 сезона, такого способа передвижения не было, зато он появился в Diablo Immortal. С ней в июне у Diablo IV пройдёт тематический кроссовер.