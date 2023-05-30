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CD Projekt уклонилась от ответа на вопрос о продажах Cyberpunk 2077

Вчера CD Projekt рассказала о многомилионных продажах серии The Witcher, а также показала новое изображение аддона Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Увы, новой информации о числе проданных копий игры не появилось, а журналисты попытались выяснить причину.

CD Projekt уклонилась от ответа на вопрос о продажах Cyberpunk 2077
© Игромания.ру

Старший вице-президент CD Projekt RED по развитию бизнеса Михал Новаковски во время телефонной конференции компании с инвесторами уклонился от ответа на вопрос о продажах Cyberpunk 2077. Михал заявил, что новые данные появятся лишь после того, как игра достигнет «нового порога».

«Итак, когда дело доходит до этого вопроса, я подразумеваю, что мы объявили о новых пороговых значения The Witcher 3. Когда у нас будет новый порог [продаж] Cyberpunk 2077, мы тоже поделимся новостями».

Михал Новаковски

Напомним, что последний раз CD Projekt делилась успехами Cyberpunk 2077 в сентябре прошлого года. Тогда количество проданных копий перевалило за 20 миллионов. Ранее всплеск продаж вызвал релиз успешного аниме Cyberpunk: Edgerunners.

Что касается дополнения Phantom Liberty, то оно станет самым крупным в истории CD Projekt RED. Демонстрации стоит ждать на Summer Game Fest, а пока можно посмотреть тизер. Релиз состоится на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

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