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«Её будто школьник сделал»: Digital Foundry раскритиковала портативную консоль от Sony

Эксперты из Digital Foundry обсудили анонс новой портативной консоли Project Q от компании Sony — с её помощью геймеры смогут передавать изображение с основной PlayStation 5.

«Ее будто школьник сделал»: Digital Foundry раскритиковала портативную консоль от Sony
© Чемпионат.com

Прежде всего критике подвергся дизайн устройства. Консоль сравнили с PSP и PS Vita, отметив, что у нового девайса нет «той элегантности».

Её будто школьник сделал. Он подумал — а что, если приделать экран к контроллеру от PlayStation? А потом просто нарисовал эскиз в блокноте.

Журналисты также отметили, что пока не понимают предназначение консоли — по их мнению, Sony ничем не привлекла потенциальных покупателей.

Им стоило показать, как это работает. Зачем это нужно, зачем вы это сделали? В этом и суть — Sony не показала ничего.

Также Digital Foundry отмечает, что консоль, видимо, сможет работать без подзарядки лишь 3–4 часа.

Sony анонсировала Project Q на презентации PlayStation Showcase 2023. Дата выхода, цена и другие детали о портативной консоли пока неизвестны.

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